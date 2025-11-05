Stuttgarter Wochenmarkt: Bargeld, Ja bitte - warum fast alle Händler Kartenzahlung verpönen

Bargeldlos bezahlen liegt im Trend. Doch auf dem Stuttgarter Wochenmarkt akzeptieren die meisten Händler weiter nur Scheine und Münzen. Warum die Kartenzahlung nur langsam ankommt.
Am Honigstand auf dem Stuttgarter Wochenmarkt zückt ein Kunde seine Geldkarte zum Zahlen – doch er wird gleich enttäuscht. „Heute nur Bargeld. Ganz Old-School“, sagt Standinhaber Jochen Lazko. Der Imker aus Bad Boll hat zwar ein Kartenlesegerät auf seinem Verkaufstresen stehen – doch „der Akku ist leer.“ So richtig warm wird der 64-Jährige nicht mit der Technik.