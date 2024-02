Stuttgarter Wilhelma: Schwingaffenhaus wird geschlossen

6 Weil es marode ist, wird das Schwingaffenhaus geschlossen. Foto:

Grund für die Schließung ist der schlechte bauliche Zustand. Die Haubenlanguren sind schon weg, die Gibbons verlassen den Zoo Ende Februar.











Zwar hat es schon seit einiger Zeit Bauzäune im Bereich des Schwingaffenhauses in der Wilhelma gegeben, doch die Nachricht kommt überraschend: In wenigen Sätzen teilte der zoologisch-botanische Garten nun mit, dass das Gebäude abgerissen wird. „Es soll nächste Woche geschlossen werden, sobald die letzten Bewohner ausgezogen sind“, erklärt der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Derzeit werden die Bewohner des Schwingaffenhauses in andere Einrichtungen abgegeben. Bereits im Januar seien die in derselben Anlage gehaltenen Haubenlanguren in den Zoo in Lodz nach Polen gezogen. Die zwei Weißhandgibbons Sundar und Kedua kommen nächste Woche in den Hansenberg-Zoo im dänischen Kolding.