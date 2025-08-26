Fahren die Kickers von Waldau-Höhen ins Tal hinab, um sich beim Weindorf „blau“ zu trinken? Unnötig, blau sind sie längst – und zwar mit Stolz! Ihr Besuch in der City kommt gut an.
Auf die Blaue! Kurz zuvor haben sie noch hoch oben auf der Waldau hart trainiert. Frisch geduscht laufen nun junge Männer am frühen Dienstagabend in den Tiefen des Kessels auf dem Marktplatz ein. Gut gelaunt sind sie, die Gesichter strahlen. Diese Kombination ist gerade beliebt in Stuttgart: Nach der Arbeit geht’s zum After-Work-Vergnügen aufs Stuttgarter Weindorf!