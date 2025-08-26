Fahren die Kickers von Waldau-Höhen ins Tal hinab, um sich beim Weindorf „blau“ zu trinken? Unnötig, blau sind sie längst – und zwar mit Stolz! Ihr Besuch in der City kommt gut an.

Auf die Blaue! Kurz zuvor haben sie noch hoch oben auf der Waldau hart trainiert. Frisch geduscht laufen nun junge Männer am frühen Dienstagabend in den Tiefen des Kessels auf dem Marktplatz ein. Gut gelaunt sind sie, die Gesichter strahlen. Diese Kombination ist gerade beliebt in Stuttgart: Nach der Arbeit geht’s zum After-Work-Vergnügen aufs Stuttgarter Weindorf!

Von den Kickers-Spielern will keiner alkoholfreien Wein An ihren blauen Shirts sollt ihr sie erkennen. Fußballfans freuen sich auf Autogramme, da die gesamte Mannschaft die Stadtlaube unweit des Rathauses besucht. Auch viele, die vom Fußball im Allgemeinen und von den Stuttgarter Kickers im Speziellen keine Ahnung haben – nein, damit sind nicht nur Frauen gemeint – schauen den gut aussehenden, sportlich gebauten Männern hinterher.

„Wer will akoholfreien Wein?“, fragt Gastgeber Thomas Diehl, der Juniorchef des gleichnamigen Weinguts von Rotenberg. Will keiner! Dürfen die Spieler überhaupt Alkohol trinken? „Sie dürfen dran nippen“, sagt Marco Wildersinn, der Cheftrainer der Kickers. Diehl ist Sponsor der Blauen. Auf dem Weindorf führt er mit Birgit Grupp und der Familie Weller gemeinsam die Stadtlaube.

Kickers-Spieler mit den Gastgebern der Stadtlaub (von links): David Braig, Thomas Diehl, Birgit Grupp, Mario Borac, Lukas Kiefer, Katrin Weller. Foto: Ferdinando Iannone

Die blaue Welt der Stuttgarter Kickers ist eine eigene Welt. Der 1899 gegründete Verein hat ganz besondere Fans, die für eine ganz besondere Stimmung unterm Fernsehturm sorgen, der sich kaum jemand entziehen kann. Kommt vor Ende der Transferperiode am 1. September noch Bewegung in den Kader der Waldau-Mannschaft? Man weiß es nicht so genau, und auch nach dem ersten Viertele ist man nicht schlauer.

Die Stuttgarter Kickers geben Autogramme

„Für uns ist die Partnerschaft mit den Kickers weit mehr als ein Sponsoring“, sagt Weingut-Chef Thomas Diehl, „es ist die Verbindung zweier starker Stuttgarter Traditionen, nämlich von Fußball und Wein, die Menschen zusammenbringt.“ Die Stimmung ist bestens. Autogramme werden geschrieben, Fotos gemacht, und so mancher Fan nutzt die Gelegenheit, seine Idole hautnah zu erleben.