Stuttgarter Weindorf: Smash Burger, Gin-Lachs und Aperol-Spritz-Eis – Schlemmen auf dem Weindorf

Ein Rundgang übers Weindorf zeigt: Die schwäbischen Klassiker dominieren, aber dazwischen gibt es auch internationale Geschmackserlebnisse.
Mit kulinarischen Trends auf dem Weindorf ist das so eine Sache. Die Rahmenbedingungen für das kulinarische Angebot mit regionalen Produkten sind nun mal gesetzt, wenngleich man mit den Jahren beim Veranstalter Pro Stuttgart schon etwas lockerer geworden ist. „Sonst dürften wir streng genommen keine Kokosmilch in der Kürbissuppe haben“, sagt Maximilian Trautwein über ein Angebot in seiner Zur-Linde-Laube, das sich, wie viele andere auf dem Weindorf, bewusst an Veganer richtet.