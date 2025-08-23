Stuttgarter Weindorf: „Das sind schon stolze Preise – aber wer hier ist, leistet sich auch was“

Der erste Samstagnachmittag auf dem Weindorf: Bestens aufgelegte Gäste, höhere Preise. Manche monieren das, viele scheinen es ins Budget eingepreist zu haben. Credo? Man gönnt sich was.
„Nein, ich war nicht wirklich schockiert. Überall in der Gastronomie ist es teurer geworden. Wenn man her kommt, gönnt man sich das halt.“ Anna blinzelt in die Mittagssonne, die den Marktplatz in warmes Licht taucht, schaut zu Niko. Der nickt. „Sehe ich genauso. Das Angebot ist ja durchaus gemischt, an anderen Ständen gibt es Günstigeres.“ Die Böblinger, beide Anfang dreißig, er aus der Finanzbranche, sie aus dem kaufmännischen Bereich, kommen seit Jahren zum Stuttgarter Weindorf. Und dort will man dann auch genießen, unterstreicht er, den formschönen Kelch hebend.