Stuttgarter Weindorf: 17 statt 12 Tage – Stuttgart feiert ein XXL-Weindorf

Mehr Genuss, mehr Geselligkeit, mehr Party: Das 49. Weindorf, das am 21. August startet, geht länger als üblich. Die Stadt hat das ausgedehnte Format zunächst bis 2026 genehmigt.
Die Verlängerung des diesjährigen Weindorfs vom 21. August bis zum 6. September ist das Ergebnis einer internen Abstimmung unter allen Wirten. Die Mehrheit sprach sich dafür aus – vor allem aus wirtschaftlichen Gründen: Mit einem Plus an Veranstaltungstagen lassen sich die hohen Fixkosten besser abfedern. Sollte es regnen und deshalb der Umsatz zwischendurch sinken, könnte man mögliche Verluste mit einer längeren Laufzeit besser ausgleichen. Auch vom zusätzlichen Wochenende versprechen sich die Laubenbetreiber bessere Geschäfte.