Werbung mit „Stuttgarter Wasen“ ärgert Cannstatt

München hat die Wiesn, Cannstatt das Volksfest. Und der Wasen? So heißt nur der Platz, sagen die Traditionalisten. Emotionen kochen hoch, weil vom „Stuttgarter Wasen“ die Rede ist.
Traditionell starten die Bayern früher: Der Münchner OB Dieter Reiter hat das erste Fass bereits am Samstag angestochen – sein Stuttgarter Kollege Frank Nopper folgt am 26. September. Doch während in München längst alle Welt „auf die Wiesn“ geht, stößt eine ähnliche Sprachgewohnheit am Neckar sauer auf. „Auf den Wasen“ – so sagen zwar viele Besucher, aber für eingefleischte Cannstatter ist das ein rotes Tuch.