Stuttgarter Wahrzeichen: Kaviar, Superstars, eine Pleite – die kulinarische Geschichte des Fernsehturms

Acht Pächter haben in 70 Jahren das Restaurant im Fernsehturm geführt – jeder mit anderem Ansatz. Heute lässt sich das Panoramacafé nur mit Events lukrativ betreiben.
Queen Elizabeth war schon da – und der frühere Rennfahrer Michael Schumacher. Das Restaurant im Fernsehturm war einst eben spitze. Nach 70 Jahren ist der Glamour in luftiger Höhe etwas verflogen. Dafür können nun die Normalsterblichen in rund 150 Metern über der Waldau ihre Feste feiern. Denn allein mit den paar Maultaschen und Hotdogs, die Ausflugsgäste bestellen, könnte Dennis Shipley das Panoramacafé nicht betreiben.