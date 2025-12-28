Stuttgarter Wahrzeichen: Die geheimnisvollen Kellergeschosse unter der Markthalle

Die Stuttgarter Markthalle gilt als schönste in Deutschland. Was Kunden nicht zu sehen bekommen: Unter ihr verbergen sich drei Kellergeschosse – teils aus dem Jahr 1914.
In der Stuttgarter Markthalle wimmelt es an diesem Tag nur so vor Besuchern. Unterschiedlichste Düfte dringen in die Nase, verschiedenste Sprachen in die Ohren. Doch es gibt da noch eine zweite Welt. Eine, die Besuchern normalerweise verborgen bleibt und die doch größer ist als die Halle selbst. Der Zugang dazu versteckt sich ganz dezent neben dem wiederaufgebauten Ceresbrunnen an der Kopfseite – eine unscheinbare Tür.