Stuttgarter Turnerin: Karriereende mit 17 – warum Meolie Jauch mit dem Turnen aufhört

1 Meolie Jauch beendet ihre Karriere als Turnerin. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Sie galt als eines der größten Turntalente am Stützpunkt in Stuttgart. Nun aber zieht Meolie Jauch überraschend einen Schlussstrich mit gerade einmal 17 Jahren. Was steckt dahinter?











Immer fröhlich, immer gut gelaunt. So ist das Bild, das Wegbegleiter von Meolie Jauch von der 17-Jährigen haben. Und so beschreibt sie sich auch selbst. Ganz aktuell: am Mittwochabend in einem Post auf ihrem Instagram-Kanal. Da nennt sie sich eine „immer fröhliche, immer gut gelaunte Turnerin Meolie“. Und streicht in zwei langen Statements zugleich: das Wort „Turnerin“. Denn das will Meolie Jauch ab sofort nicht mehr sein.