Stuttgarter Stolpersteine: Eine Reise durch eine dramatische Familiengeschichte

1 Eleanor Reissa (rechts) im Gespräch mit Hilke Lorenz im Hotel Silber Foto: Lg/Leif Piechowski Foto:

Wie Eleanor Reissa vom Überleben und von der ersten Familie ihres Vaters erfuhr, berichtete sie im Hotel Silber. Chaskel Schlüsselberg sprach zeitlebens wenig über den Holocaust. Seine Tochter schrieb ein Buch über seinen Leidensweg.











Link kopiert



Eleanor Reissa hatte ursprünglich Angst, „dass mein Vater nicht glücklich darüber gewesen wäre“. Er starb 1975 und hatte zeitlebens nicht viel über seine Leidensgeschichte preis gegeben. Gleichwohl wurden jetzt in der Silberburgstraße 88 im Stuttgarter Westen Stolpersteine verlegt. Dort wohnten Reissas Vater, der jüdische Kaufmann Chaskel Schlüsselberg, und seine erste Familie. Er hatte den Holocaust überlebt, wanderte in die USA aus und heiratete dort wieder. Nach der Stolpersteinverlegung sprach die 71-jährige Sängerin, Schauspielerin und Autorin am Mittwochabend mit der Journalistin Hilke Lorenz im Hotel Silber über ihre Familiengeschichte, die sie in dem Buch „The Letters Project: A Daughter’s Journey“ festgehalten hat.