Stuttgarter Stadtbibliothek: Übernachten im Reich der Bücher – so war’s bei der ersten Nacht der Bibliotheken in Stuttgart

Übernachten im Reich der Bücher – so war’s bei der ersten Nacht der Bibliotheken in Stuttgart

12 Bepackt mit Übernachtungssachen strömten zahlreiche Bücherfans in die Stadtbibliothek. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Schlafsack, Kissen und Gute-Nacht-Geschichten – für Bücherfans wurde am Freitag in Stuttgart ein Traum wahr: Nicht nur einen Abend, sondern eine ganze Nacht konnten sie im Stuttgarter Reich der Bücher – der Stadtbibliothek Stuttgart am Mailänder durch die Regale stöbern. Im Rahmen der ersten bundesweiten Veranstaltung „Nacht der Bibliotheken“ durften insgesamt 150 angemeldete Lesefans in der Stuttgarter Zentralbibliothek übernachten. Zuvor gab es für alle interessierten Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm.