Stuttgarter Spielstraßen: Temporäre Spielstraßen in Stuttgart: Termine und Orte im Überblick

1 Während der Sperrung gehört die Straße den Kindern. Foto: Verena Müller

Die Spielstraßen-Saison neigt sich dem Ende zu. Aber in diesen Tagen sind in verschiedenen Bezirken Straßen zum Spielen gesperrt. Den Anfang macht der Westen an diesem Donnerstag.











Früher war es normal, dass Kinder auf der Straße spielen. Das ist schon lange vorbei. Aber zumindest für kurze Zeit sollen auch sie sich diesen Raum erobern dürfen. Seit Sommer 2018 gibt es das Projekt Temporäre Spielstraßen in Stuttgart. Das Motto: „Bahn frei! Jetzt wird gespielt!“ Die Stadt Stuttgart will laut einer Mitteilung möglichst vielen Kindern und Jugendlichen diese Option zum Draußen-Spielen eröffnen – und das gerade in besonders dicht besiedelten Stadtgebieten. Das Besondere: Im Gegensatz zu verkehrsberuhigten Bereichen werden temporäre Spielstraßen ausnahmslos für den Autoverkehr gesperrt. „Das heißt, die Zu- und Durchfahrt sowie das Parken ist in dieser Zeit untersagt“, heißt es in einem Schreiben des Büros der Kinderbeauftragten. Meist finden temporäre Spielstraßen an Freitagen nachmittags für einige Stunden statt. Ausgewählt würden ausschließen Straßen, die in einer 30-er-Zone liegen.