2018 wurden sie erstmals aufgestellt, in diesem Dezember kehren Rössle, Wilhelma-Elefant und die anderen illuminierten Skulpturen nicht zurück. Warum ist das so?
Der Stuttgarter Schlossplatz strahlt in der Weihnachtszeit künftig weniger hell – Rössle, Wilhelma-Elefant oder Wasen-Riesenrad, die bisher im Dezember und bis zum Dreikönigstag am Neuen Schloss leuchteten, sind Geschichte. Denn die Stadt muss sparen – und auch die fünf Lichtskulpturen stehen auf der Streichliste. Der Gemeinderatsbeschluss steht noch aus, aber zusammen mit dem Entwurf zum Doppelhaushalt 2026/27 hat die Stadt Vorschläge für Sparmaßnahmen veröffentlicht, die den Haushalt konsolidieren sollen. Darauf – mit jeweils 200.000 Euro Einsparpotenzial in den Jahren 2026 und 2027 – stehen auch die Glanzlichter. Wie Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH, unserer Zeitung bestätigte, werden sie schon in diesem Jahr nicht mehr aufgebaut. Die Entscheidung dazu sei vor Kurzem gefallen.