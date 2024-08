Stuttgarter Sänger über Bahnhofskette: Eine Hymne an den Yorma’s in der Klett-Passage

Kein Tageslicht, angestaute Luft und geschäftiges Treiben: So kennen Stuttgarter die Arnulf-Klett-Passage. Genau hier hat der Stuttgarter Sänger Nasim Kholti dem Bahnhofs-Gastrounternehmen Yorma’s eine kleine Hymne gewidmet.

DJ Ötzi bescherte uns mit dem „Burger Dance“ bereits 2003 einen Klassiker und besingt darin die beliebten Fast Food Ketten Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken und McDonalds. Jetzt bekommt das Gastronomieunternehmen Yorma’s seinen eigenen kleinen Ohrwurm, nur geht es dieses Mal um eine belegtes Baguette:

„Lass uns zum Yorma’s gehen, in der Arnulf-Klett Passage“, singt der Indie-Pop Musiker Nasim Kholti über die unterirdische Einkaufsstraße am Hauptbahnhof auf seinen Kanälen auf Social Media. Weiter reimt er: „Alle meine Freunde ernähren sich gesund, ich stopf mir Salami-Käse Baguette in den Mund.“

Auch Max Giesinger ist wohl Fan

Mit diesen Zeilen trifft er offenbar den auch den Geschmack seiner Follower. Nasim ist wohl nicht der einzige der sich am Bahnhofsimbiss Yorma’s gelegentlich eine Stärkung für den Weg holt. „Story meiner Pendelzeit“, kommentiert eine Nutzerin. Ein anderer gesteht: „Fühle ich ein bisschen mehr, als ich zugeben will“. Selbst Sänger Max Giesinger scheint Fan der Imbisses-Kette zu sein: „Die Schnittlauchbrezeln sind da nicht zu verachten“, schreibt er unter das Video.

Auch Yorma’s freut sich über die kleine Gesangseinlage: „Wir finden den Song super, das ist unsere neue Unternehmens-Hymne“, schreiben sie auf Anfrage und ergänzen „Gerne würden wir uns über eine Fortsetzung freuen.“

Sänger greift auch Klischees in seinen Songs auf

Kurze Videos wie diese finden sich viele auf den Kanälen des Musikers. Seine Clips über die Landeshauptstadt kommen auf Instagram und TikTok gut an. Darin greift er Themen, wie etwa die typischen Klischees der verschiedenen Stadtteile auf, formt daraus humorvolle Mini-Songs und hinterlegt sie mit passenden Videos.

Der lange Weg zum Gleis am Hauptbahnhof, volle Zelte beim Cannstatter Volksfest oder die anspruchsvolle Suche nach dem richtigen Ausgang an der Haltestelle Charlottenplatz. Was auch immer die Stuttgarter gerade beschäftigt oder gar verärgert – Nasims Songs sorgen für ein Schmunzeln dabei.

Neben den humorvollen Einlagen schreibt Stuttgarter Musiker hauptsächlich Folksongs über das Leben und die Liebe. Mit seiner Gitarre tritt Nasim in ganz Deutschland auf – zuletzt etwa beim Kultursommer am Lukasplatz in Stuttgart-Ost.