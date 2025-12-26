Stuttgarter Promi-Physio: Uli Gaiser – Thomas Berthold und Marcia Haydée ließen sich von ihm durchkneten

VfB-Profis wie Thomas Berthold und Fernando Meira oder auch Primaballerina Marcia Haydée kamen zum Physiotherapeuten Uli Gaiser aus Hoffeld. Ende des Jahres hört er nun auf.
„Es war ein Heimspiel für mich, ich komme ja aus Degerloch“, sagt Uli Gaiser. Vor fast 37 Jahren eröffnete er seine Physiotherapie-Praxis mit dem Bewegungsbad im Hoffelder Seniorenheim Lothar-Christmann-Haus. „Ich war noch keine Woche hier, da war mein Terminkalender schon voll“, berichtet er. Seitdem war er im Dauereinsatz. Die Woche über massierte er Schmerzen weg, machte Lymphdrainagen, setzte Tapes und brachte Leute nach Unfällen oder Sportler nach Verletzungen wieder auf die Beine.