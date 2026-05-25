Stuttgarter Pop-up-Club schließt: „Alle haben gesagt, das ist völlig verrückt“ – Lerche 22-Macher blicken zurück

Eine Club-Eröffnung in diesen Zeiten? Die Betreiber der Lerche 22 am Schlossplatz haben es gewagt – zumindest vorübergehend. Ende Mai schließt der Pop-up-Club. Zeit, zurückzublicken.
„Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass mich so etwas nochmal kitzelt“, sagt Felix Klenk und lacht. Gemeinsam mit Wizemann-Chef Matthias Mettmann und einem Team aus Stuttgarter Kreativköpfen hat er im Oktober 2025 die Lerche 22 im Marquardtbau am Schlossplatz eröffnet. Als Nachfolger der Tequila Bar entwickelte sich der Pop-up-Club schnell zu einer festen Adresse des Stuttgarter Nachtlebens und der hiesigen Subkultur. Ende Mai schließt der Pop-up-Club wieder seine Tore. Felix Klenk blickt stellvertretend für die Macher auf die Highlights und Herausforderungen der sieben Monate im Gewölbeclub zurück.