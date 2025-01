Stuttgarter Polizei sucht Täter: 16-Jährige mit Raketen beschossen und schwer verletzt

1 Im Fasanenhof ist eine Jugendliche durch Raketen schwer verletzt worden. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Eine 16 Jahre alte Jugendliche hat im Fasanenhof kurz nach dem Jahreswechsel schwere Kopfverletzungen erlitten. Ihre Gruppe ist offenbar mit Raketen beschossen worden. Die Polizei sucht die Täter.











War es ein Unfall oder Absicht? Nach allem, was die Stuttgarter Polizei bisher weiß, gehen die Ermittler davon aus, dass eine Menschengruppe im Fasanenhof am frühen Neujahrsmorgen gezielt mit Feuerwerksraketen beschossen worden ist. Jedenfalls sind wohl mehrere Raketen in Richtung der Gruppe geflogen. Eine hat dabei eine 16-Jährige am Kopf getroffen.