Der Herrenausstatter Felix W. wollte auf die Königstraße – nun steht die Firma vor dem Aus. Ein Insolvenzverwalter ist bestellt. Die Beschäftigten erfahren am Freitagabend davon.

Die Nachricht von der Insolvenz des Herrenausstatters Felix W. trifft die Angestellten in der Stuttgarter Filiale an der Heilbronner Straße am Freitagabend aus heiterem Himmel. „Ich erfahre das jetzt von Ihnen“, sagt ein sichtlich angespannter und verärgerter Mitarbeiter am Telefon. Mehr möchte er nicht sagen. In der Filiale am Münchener Odeonsplatz ein ähnliches Bild: Der Mitarbeiter verweist an die Zentrale in Stuttgart und wünscht einen schönen Abend.

Felix W. stellt Insolvenzantrag: Gerüchte werden Realität Schon seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, dass es um Felix W. Holding GmbH nicht zum Besten steht. Am Stammhaus an der Heilbronner Straße wollte man das bis heute weder bestätigen noch dementieren. Doch nun ist es offiziell: Am 29. Januar ist der Insolvenzantrag gestellt worden. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Ilkin Bananyarli ernannt, der am Freitagabend nicht mehr zu erreichen war.

Wie es nun mit dem Herrenausstatter und seinen Angestellten weiter geht, ist unklar. Das im Jahr 1996 in Stuttgart gegründete Unternehmen wollte eigentlich auch in der Innenstadt präsent sein und die ehemaligen Räumlichkeiten von Maute Benger auf der Königstraße übernehmen. Das Gebäude Nummer 44 gehört der BW-Stiftung.

„Sanierung der UG-Flächen nach Wasserschaden 2024 in vollem Gange“

„In der Neuen Kanzlei sind wir weiterhin stark beschäftigt mit der Sanierung der UG-Flächen aufgrund des verheerenden Wasserschadens im Jahr 2024. Unter anderem werden in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege eine aufwendige Verpressung der Fugen sowie der Neuaufbau des Hohlraumbodens des Gewölbekellers umgesetzt. Zudem werden im EG, ebenfalls in Abstimmung mit der Denkmalpflege, derzeit Betoninstandsetzungs- und Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. Die Vertragsverhandlungen mit dem künftigen Mieter dauern an“, sagte Simon Schreiber, der Leiter des Amtes Vermögen und Bau Baden-Württemberg, unserer Zeitung erst vor wenigen Tagen. Auch er war am Freitagabend für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.

Die Zentrale ist an der Heilbronner Straße. Foto: Michael Steinert

Laut Internetseite von Felix W. gibt es außer den Filialen in Stuttgart (Heilbronner Straße und am Flughafen) und München auch noch Niederlassungen in Berlin, Zürich, Luzern und Vaduz.

Homeoffice und hohe Mieten: Gründe für Felix W.s Insolvenz

Was sind die Gründe für die Insolvenz? Philippe Piscol von der Wieselhuber & Partner GmbH, einem Spezialisten für Unternehmensübernahmen in finanziellen Sondersituationen, macht dafür die „allgemeine wirtschaftliche Konjunktur und Kaufzurückhaltung“ verantwortlich. Durch Homeoffice sei die Nachfrage nach Anzügen zurückgegangen, sagt Piscol am Abend unserer Redaktion, stattdessen verkaufe sich „lockere Kleidung“ besser. „Auch das Thema Frequenz in den Innenstadtlagen verbunden mit hohen Mieten durch Indexierung“ spiele dabei eine Rolle, so Piscol.