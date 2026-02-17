Stuttgarter Kult-Kneipe schließt: Nach bald 30 Jahren ist Schluss – Betreiber des Schlesinger hören auf

Nach 30 Jahren geben die Betreiber des Schlesinger ihre Kult-Kneipe ab. Stuttgart verliert damit eines seiner „Wohnzimmer“. Wie geht es mit dem Lokal im Stuttgarter Westen weiter?
Schon länger brodelt es in der Gerüchteküche, nun bestätigen es die Betreiber des Schlesinger in Stuttgart-West offiziell: Ab dem Sommer ist für sie nach bald 30 Jahren Gastronomie Schluss. Das Team um Heribert „Heri“ Meiers und Martin „Nolde“ Arnold gibt den Staffelstab weiter und die Kult-Kneipe im Stuttgarter Westen im Sommer an neue Betreiber ab.