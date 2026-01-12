Der ARD-Weihnachtsgottesdienst rief empörte Reaktionen hervor. Die Krippendarstellung mit einem echten Menschen habe Gefühle verletzt, bedauert die Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat sich kritisch zu einem im ARD-Fernsehen übertragenen Weihnachtsgottesdienst mit einer ungewöhnlichen Form der Krippendarstellung geäußert. „Die Reaktionen auf die Übertragung haben gezeigt, dass religiöse Gefühle verletzt wurden“, teilte die Diözese am Montag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit. Der Südwestrundfunk (SWR) gab an, es seien 1.400 Beschwerde-E-Mails eingegangen.