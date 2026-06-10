Bosch richtet sich neu aus: Der Konzern will im Milliardenmarkt für Robotik und KI punkten – trotz anhaltender Ertragskrise im Stammgeschäft.
Angesichts einer massiven Ertragskrise im klassischen Automobilgeschäft setzt der Technologiekonzern Bosch künftig stärker auf einen rasant wachsenden Zukunftsmarkt: die Automatisierung und humanoide Robotik. „Bosch bewegt die Zukunft – auf Rädern und mit Armen“, sagte Bosch-Digitalchefin Tanja Rückert auf dem Branchentreff „Bosch Connected World“ (BCW) in Berlin.