Stuttgarter Königstraße: Am Bauloch geht es endlich weiter – Dibag kauft Benko-Grundstück

1 Der Bauzaun an der Königstraße verdeckt seit Monaten die Hinterlassenschaft der insolventen Signa. Foto: Jan Sellner

Das Bauloch, das der österreichische Immobilienunternehmer René Benko und seine Signa AG an der Ecke Schul- und Königstraße hinterlassen haben, gehört nun der Dibag Industriebau AG, die 2025 mit dem Neubau beginnen möchte.











Link kopiert



Seit Sommer vergangenen Jahres liegt das ehemalige Sportarena-Areal an der Ecke Schul- und Königstraße brach. Benko und seiner Signa AG ging das Geld aus. Schon seit Monaten wird spekuliert, dass die Dibag Industriebau AG des Münchener Investors Alfons Doblinger das Projekt übernimmt. Nun ist es amtlich: Am Freitag, 20. Dezember, wurde der Kaufvertrag unterschrieben. Nicht nur der Eigentümer, auch der Name des Projekts wird sich ändern. Aus „Zwei Hoch Fünf“ wird „Patio“. Was das bedeutet, erklärt die Dibag wie folgt: „Viel helles Tageslicht flutet über Glasfronten und kaskadenartige Lichthöfe die sogenannten Patios, das Innere des Gebäudes.“