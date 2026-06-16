Stuttgarter Klinikum-Skandal: Am Ende bleiben nur Verlierer

Die Affäre um die Auslandsabteilung des Stuttgarter Klinikums ist juristisch weitgehend beendet. Politisch bleibt sie ein Lehrstück über fehlende Kontrolle und ihre dramatischen Folgen.
Mit der jüngsten Entscheidung des Stuttgarter Landgerichts wurde ein wichtiges Kapitel geschlossen, das das Stuttgarter Klinikum, die Stadtpolitik und Öffentlichkeit seit mehr als zehn Jahren beschäftigt hat. Die juristische Aufarbeitung der Affäre um überhöhte Patientenrechnungen und Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit libyschen Patienten und kuwaitischen Partnern ist nun weitgehend abgeschlossen. Die Erkenntnis aus Ermittlungen, Gerichtsverfahren und Urteilen ist ernüchternd: Es gibt – bis auf die Anwaltskanzleien – nur Verlierer.