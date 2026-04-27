Stuttgarter Klinik geht neuen Weg: OP-Roboter nun auch bei Brustkrebs im Einsatz

Die robotergestützte Chirurgie ist auf dem Vormarsch: In Stuttgart werden nun auch Brustkrebspatientinnen mit OP-Robotern operiert. Wie ein solcher Eingriff abläuft.
Die Hand der Ärztin weist den Weg: Während der Plastische Chirurg Frank Werdin von der Konsole aus das robotergeführte Skalpell steuert, hat seine Kollegin Susanne Amur ihre Handfläche stets um die Brust der Patientin gelegt. Jede Bewegung, jeden Schnitt, den der Roboterarm im Inneren ausführt, kann sie so überwachen. Die Anspannung im chirurgischen Team des Diakonie-Klinikums Stuttgart ist hoch: Erstmals führt das Krankenhaus eine robotisch-assistierte, brustwarzenerhaltende Operation bei Brustkrebs durch – als eines der ersten Zentren in Deutschland.