Die katholische Christus-Erlöser-Kirche in Botnang wurde aus Spargründen entwidmet. Beim letzten Gottesdienst war Wehmut zu spüren.
Am Ende war es nur noch ein formaler Akt, vorgetragen vom Kirchengemeinderatsvorsitzenden Rainer Noebel, der das Dekret des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Klaus Krämer, vor der Gemeinde verlas : „ . . . erteile ich die Erlaubnis zur Profanierung und bitte Sie, diese am Samstag, den 22. November vorzunehmen“. Momente später, löschte Pfarrer Werner Laub die Kerzen am Altar, während ein Mitarbeiter die Madonna von der Kirchenwand abnahm, der Altar abgedeckt und das Allerheiligste in einer Prozession aus der Kirche getragen wurde. In diesem Augenblick hörte die katholische Christus-Erlöser-Kirche in Botnang 54 Jahre nach ihrer Einweihung auf, Kirche zu sein; sie war jetzt ein ganz gewöhnlicher Raum, in dem die letzten Töne der Orgel verklangen.