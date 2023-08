Kings Club in Stuttgart

1 Im Kings Club hing ein Porträt von ihr: Laura Halding-Hoppenheit will den roten Keller Ende des Jahres wieder öffnen. Foto: /Leif Piechowski

Viele dachten, die 1977 eröffnete Gay-Disco verschwinde für immer. Doch Wirtin Laura Halding-Hoppenheit erklärt nun: „Der Kings Club ist gerettet.“ Investoren seien gefunden, sodass sie das Comeback Ende des Jahres feiern könne.









Dass eine der ältesten Gaydiscos in Deutschland seit vier Jahren von der Bildfläche verschwunden ist, im Keller an der Calwer Straße ungenutzt vor sich hindümpelt, liegt nicht an Corona. Schon vor der Pandemie hat die Wirtin und Linke-Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit den 1977 eröffneten Kings Club geschlossen, um die maroden Räume zu sanieren. Dieser wichtige Ort für die Schwulenbewegung müsse dringend erneut werden, sagte die Rumänin mit den feuerroten Haaren. Immer mal wieder waren Sicherungen rausgeknallt, sodass das gesamte Untergeschoss unfreiwillig zum riesigen Darkroom geworden ist. Doch die Instandsetzung schien, als das Tanzen wieder erlaubt war, nicht voranzukommen.