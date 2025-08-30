Stuttgarter Kickers: Zeichen bei Sinan Tekerci stehen auf Trennung

Tut sich noch etwas bei den Stuttgarter Kickers vor Schließung des Transferfensters? Zumindest bei Sinan Tekerci sieht es so aus, als würde der Offensivmann gehen.
20 Spieler dürfen auf dem Spielberichtsbogen bei einem Fußball-Regionalligaspiel eingetragen werden. Durch die Verletzung von Meris Skenderovic war bei den Stuttgarter Kickers für die Partie gegen Kickers Offenbach (1:1) ein Platz frei geworden. Doch nicht Sinan Tekerci schaffte den Sprung in den Kader, sondern mit David Mitrovic wurde neben Leon Neaime ein zweiter Ersatztorhüter nominiert. Das sagt alles über die nicht vorhandene sportliche Perspektive des Offensivmanns, zumal ihm sogar engagierte Trainingsleistungen attestiert werden.