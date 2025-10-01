Stuttgarter Kickers: Wie schon einmal gegen Freiberg – Taktik-Umstellung fruchtet

Die Stuttgarter Kickers zeigen beim 1:1 gegen den SGV Freiberg ein anderes Gesicht. Die positive Energie will der Regionalligist nun auch auswärts beim FSV Frankfurt zeigen.

Es war ein Spiel in der Oberligasaison 2021/22. Auch damals hatten die Stuttgarter Kickers nach einer bedenklichen Niederlage den SGV Freiberg als nächsten Gegner. Und auch seinerzeit war Lutz Siebrecht in seiner Funktion als Sportlicher Leiter gemeinsam mit dem damaligen Trainerteam um Ramon Gehrmann in Klausur gegangen. Heraus kam eine Systemumstellung, die Besinnung auf die Basics, eine ganz andere Präsenz und Körpersprache – und am Ende gewannen die Kickers ohne viel Schönspielerei, sondern mit viel Kampf und Disziplin auswärts mit 1:0.

Anpassung an top Gegner Mit einer ähnlichen Taktik reichte es am Dienstag eine Klasse höher gegen den gleichen Gegner vor 4470 Zuschauern im Gazi-Stadion immerhin zu einem 1:1 (1:0) und damit zu einem Stopp der SGV-Rekordserie mit neun Regionalligasiegen am Stück. „Wir haben eine Herangehensweise gewählt, die zu einem Gegner passte, der sich in außergewöhnlicher Form befindet“, sagte Kickers-Coach Marco Wildersinn. Die Kickers spielten statt im üblichen 4:3:3-System in einer 3:4:1:2-Grundordnung.

Vor den drei Innenverteidigern Jacob Danquah, Milan Petrovic und Vincent Schwab spielten die laufstarken Arbeitsbienen Lukas Kiefer und Nico Blank auf der Doppel-Sechs, davor wirbelten auf der Zehnerposition der schnelle Melkamu Frauendorf und vorne die beiden Spitzen Flamur Berisha und Samuel Unsöld. „Wir wollten das Zentrum verdichten, um bei vielen zweiten Bällen präsent zu sein. Dazu haben wir schnelle Leute vom Flügel in die Mitte gestellt“, erklärte Wildersinn einen wichtigen Teil seines Matchplans.

Samuel Unsöld (li.) gegen Lukas Laupheimer begann in der Sturmspitze. Foto: Baumann

Bleibt die Frage, wie sich die Kickers im Spiel am kommenden Sonntag (14 Uhr) beim FSV Frankfurt präsentieren. Durch die Rote Karte von Danquah dürfte eine erneute Abwehr-Dreierkette keine Überlegung sein. Ob die bisherigen Stammkräfte Maximilian Zaiser, Per Lockl, Mario Borac oder auch David Braig in die Anfangself zurückkehren, ist offen. Die Stimmen, die eine Chance für Leon Neaime im Tor fordern, wurden durch die Fehleinschätzung von Bela Dumrath beim Ausgleichstreffer von Marco Kehl-Gomez lauter.

Das alles will Lutz Siebrecht nicht bewerten, er fordert nur eines: „Wir müssen es schaffen, die positive Energie aus den Heimspielen auch auswärts auf den Platz zu bringen.“ Möglichst schon am Sonntag beim FSV Frankfurt.