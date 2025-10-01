Stuttgarter Kickers: Wie schon einmal gegen Freiberg – Taktik-Umstellung fruchtet

Die Stuttgarter Kickers zeigen beim 1:1 gegen den SGV Freiberg ein anderes Gesicht. Die positive Energie will der Regionalligist nun auch auswärts beim FSV Frankfurt zeigen.
Es war ein Spiel in der Oberligasaison 2021/22. Auch damals hatten die Stuttgarter Kickers nach einer bedenklichen Niederlage den SGV Freiberg als nächsten Gegner. Und auch seinerzeit war Lutz Siebrecht in seiner Funktion als Sportlicher Leiter gemeinsam mit dem damaligen Trainerteam um Ramon Gehrmann in Klausur gegangen. Heraus kam eine Systemumstellung, die Besinnung auf die Basics, eine ganz andere Präsenz und Körpersprache – und am Ende gewannen die Kickers ohne viel Schönspielerei, sondern mit viel Kampf und Disziplin auswärts mit 1:0.