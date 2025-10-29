Stuttgarter Kickers: Welches Pärchen spielt in der Innenverteidigung?

Im Abwehrzentrum inklusive Torwart fehlt ein erfahrener Spieler im Kickers-Kader. Vor dem Spiel in Homburg stellt sich die Frage, welches Pärchen in der Innenverteidigung aufläuft?
Recht jung sind sie alle. Die ganz große Erfahrung bringt keiner mit. Einen routinierten Nebenmann, der unterstützt und an dem man wachsen kann, gibt es nicht. Das Innenverteidiger-Trio der Stuttgarter Kickers mit Milan Petrovic (22), Jacob Danquah (20) und Vincent Schwab (21) muss sich in dieser Saison selbst helfen. Was die Sache nicht leichter macht: Mit Leon Neaime steht ein Torwart zwischen den Pfosten, der an diesem Mittwoch seinen 21. Geburtstag feiert.