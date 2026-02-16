Stuttgarter Kickers: Was steckt hinter der Änderung der Grundordnung?

Die Stuttgarter Kickers spielen seit der Winter-Vorbereitung in einem anderen System. Was verändert sich dadurch? Wie sieht die wahrscheinliche Anfangsformation aus?
Marco Wildersinn möchte das Thema Grundordnung nicht zu hoch hängen. Man sei diesbezüglich variabel, passe sich defensiv auch ein Stückweit dem Gegner an, sagt der Trainer der Stuttgarter Kickers vor dem Regionalliga-Re-Start am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Bis auf sehr wenige Ausnahmen – wie etwa beim 1:1 in der Vorrunde gegen den aktuellen Spitzenreiter SGV Freiberg – hat der 45-Jährige seit seinem Amtsantritt in Degerloch im Sommer 2024 stets in einem 4-3-3-System agieren lassen.