Stuttgarter Kickers: Was sich in der neuen Saison bei den Heimspielen ändert

So ein Auswärtssieg zum Saisonstart tut grundsätzlich gut. Der Stimmung in der Mannschaft. Der Grundhaltung bei den Fans. Bei den Stuttgarter Kickers ist das nach dem 1:0 zum Regionalligaauftakt bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nicht anders. Das Interesse an der Heimspielpremiere am kommenden Sonntag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen ist gestiegen.

Interesse zog deutlich an

„Für unentschlossene ist so ein positiver Start eine sehr große Motivation. Der Dauerkartenverkauf hat deutlich angezogen“, stellt Geschäftsführer Matthias Becher fest. 1300 Saisontickets sind verkauft, das sind nur minimal weniger als zum vergleichbaren Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Am Ende gingen 1700 Dauerkarten weg – Rekord für die Blauen.

Insgesamt wird mit einem ähnlichen Zuschauerschnitt wie in der Saison 2024/25 kalkuliert. Da waren 4700 Anhänger pro Partie auf die Waldau gekommen. Im ersten Regionalligajahr hatten die Kickers einen Schnitt von 5500. Was nicht wundert, da in der Spielzeit 2023/24 bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitgespielt wurde und die beiden letzten Heimspiele gegen den späteren Aufsteiger VfB Stuttgart II (9550 Zuschauer) und den SGV Freiberg (8650 Zuschauer) besonders große Resonanz brachten.

Immer wieder sonntags

Gegen Sandhausen wäre Becher zufrieden, wenn eine Vier bei der Zuschauerzahl vorne dransteht. „Das Spiel findet, genauso wie unsere Heimspartie gegen Eintracht Trier am 17. August, in den Sommerferien statt, zudem sonntags. Das hätten wir uns anders gewünscht. Und auch das attraktive Duell gegen Kickers Offenbach am 29. August fällt noch in die Ferien“, sagt Becher. Immerhin kann gegen den OFC freitags unter Flutlicht gespielt werden. Erst im vierten Heimspiel der Saison, am 13. September (14 Uhr) gegen den SC Freiburg II, kann am Regelspieltag Samstag angetreten werden. Entscheidend für die Terminierung sind polizeiliche Vorgaben.

Ungebrochen ist unterdessen das Interesse am Businessbereich. Die rund 450 Plätze sind, bis auf ein geringes Abrufkontingent für den jeweiligen Spieltag, ausgebucht, es besteht eine Warteliste.

Bleibt die Frage nach dem Catering für den normalen Stadionbesucher. Die Verpflungssituation stand speziell nach dem Testspiel gegen Notts County am 15. Juli stark in der Kritik stand. „An diesem Abend sind viele Umstände zusammengekommen, unter anderem fiel die Kühlanalage aus“, sagt Becher, der auf alle Fälle Besserung gelobt: „Wir sind vorbereitet, haben die Personalzahl erhöht und wollen zeigen, dass es ein negativer Ausreißer war.“