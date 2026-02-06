Die Stuttgarter Kickers empfangen die zweite Mannschaft des FC Bayern München zum vorletzten Test der Wintervorbereitung.

Nach drei erfolgreichen Wintertestspielen möchten die Stuttgarter Kickers auch die beiden verbleibenden Vorbereitungspartien erfolgreich bestreiten. Am Samstag ist der FC Bayern München II zu Gast (14 Uhr/ADM-Sportpark). Die Münchner sind in der Regionalliga Bayern auf Rang neun platziert, ähnlich zu den achtplatzierten Kickers in der Regionalliga Südwest. Am Samstag der kommenden Woche geht es gegen den 1. FC Nürnberg II.

Garantiert fehlen wird Oskar Henke. Der 18-Jährige ist seit Anfang der Woche ein Kraichgauer und hat bei der TSG Hoffenheim unterschrieben. Ein Talent, das den Kickers zwar Geld einbringt, aber spielerisch fehlen wird. „Wir verlieren einen sehr guten und talentierten Spieler“ sagt Kickers-Coach Marco Wildersinn. „Es ist aber auch eine Anerkennung für uns, dass ein Bundesligist einen Spieler von uns haben möchte und eine gute Ablöse für ihn zahlt.“

Abdoulie Mboob zeigt seine Torjägerqualitäten

Ein Talent, das die Stuttgarter Kickers seit diesem Winter dafür in ihren eigenen Reihen wissen dürfen, ist Abdoulie Mboob. Der 23-Jährige kam vom Oberligisten Türkischer SV Singen und wusste sowohl gegen Pforzheim als auch gegen Unterhaching zu überzeugen – als dreimaliger Torschütze. „Er strahlt die Torgefahr auch im Training aus. Ich hoffe, dass er sich diese Unbekümmertheit beibehält“, so Wildersinn. Mittlerweile hat der aus Gambia stammende Offensivmann auch die Spielerlaubnis des DFB, einem Debüt in der Regionalliga steht also auch nichts mehr im Wege.

Nevio Schembri und Melkamu Frauendorf wieder im Training

Gute Nachrichten gibt es bei den zuletzt fehlenden Nevio Schembri und Melkamu Frauendorf. Die beiden Flügelspieler sind beide zurück im Teamtraining, laut Wildersinn könnte es bis Samstag reichen, sicher mit dabei sind sie aber nicht. Ebenfalls knapp wird es für Nico Blank, der mit Oberschenkelproblemen im Training unter der Woche kürzer treten musste. „Es ist noch nicht sicher, ob er am Samstag spielen kann“, sagt Wildersinn.

Marlon Faß, David Braig und Flamur Berisha stehen weiterhin auf der Verletztenliste. Mit Jacob Danquah kommt ein weiterer Spieler hinzu. Der Innenverteidiger steht aufgrund eines Presschlags im Training am Donnerstag nicht zur Verfügung. Eine genaue Diagnose steht laut Wildersinn aber noch aus.

Beim Umbruch des Gegners aus München ist schwer vorherzusagen, wie aussagekräftig der Test sein wird. Acht Spieler haben die Amateure des FC Bayern im Winter verlassen, Trainer Holger Seitz hat nur noch 17 Feldspieler zur Verfügung. „Da gehen einige 19-Jährige, und die 17-Jährigen kommen hinterher. Die Qualität lässt kaum nach. Es ist eine gute Mannschaft “, sagt Wildersinn. Interessant also, wie Seitz gegen die Kickers aufstellen möchte. Eins ist sicher: Es wird eine andere Startelf als in den vergangenen Bayern-Tests gegen die SGV Freiberg (0:0) und den FC Viktoria Pilsen (2:1).