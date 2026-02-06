Die Stuttgarter Kickers empfangen die zweite Mannschaft des FC Bayern München zum vorletzten Test der Wintervorbereitung.
Nach drei erfolgreichen Wintertestspielen möchten die Stuttgarter Kickers auch die beiden verbleibenden Vorbereitungspartien erfolgreich bestreiten. Am Samstag ist der FC Bayern München II zu Gast (14 Uhr/ADM-Sportpark). Die Münchner sind in der Regionalliga Bayern auf Rang neun platziert, ähnlich zu den achtplatzierten Kickers in der Regionalliga Südwest. Am Samstag der kommenden Woche geht es gegen den 1. FC Nürnberg II.