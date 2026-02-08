Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn gewinnt gegen den FC Bayern München II mit 3:1 – und macht in der Vorbereitung weiter Fortschritte.

Die Stuttgarter Kickers haben durch den 3:1-Erfolg gegen den FC Bayern München II auch das vierte Vorbereitungsspiel im Jahr 2026 gewonnen. „Das war ein gutes Testspiel von und für uns“, sagte Marco Wildersinn. „Es haben heute viele Dinge so funktioniert, wie wir das wollten und es trainiert haben. Deshalb ergibt sich ein positives Fazit“, ergänzte der Kickers-Trainer.Auf dem Bayern-Campus machten es die Blauen trotz einiger Ausfälle von Anfang an gut und setzten die Münchner früh unter Druck. Mit nur 16 Spielern im Kader dominierten die Stuttgarter das Spiel und gingen nach 15 Minuten folgerichtig durch Mario Borac in Führung. In der 35. Minute wurde Rückkehrer Melkamu Frauendorf, der für 45 Minuten spielen durfte, vom gegnerischen Torwart Jannis Bärtl im Strafraum gefoult – David Tomic verwandelte. In Halbzeit zwei erhöhte Tomic auf 3:0 (63.), vier Minuten später belohnte Guido Della Rovere eine gute Phase der Gastgeber mit dem Anschlusstreffer (67.).

 

News zu den Stuttgarter Kickers: Kickers gewinnen auch gegen die kleinen Bayern

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Zum Personal noch: Nevio Schembri ist zwar wieder im Teamtraining, am Samstag reichte es allerdings noch nicht für einen Einsatz. Marlon Faß, David Braig, Flamur Berisha, David Stojak, Nico Blank und Jacob Danquah fehlten ebenfalls im Aufgebot.

Vor dem Regionalliga-Wiederbeginn am 21. Februar (14 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 II bestreiten die Kickers noch ein Testspiel gegen einen weiteren Bayern-Regionalligisten: Am 14. Februar (14 Uhr) daheim gegen den 1. FC Nürnberg II.

VfB Stuttgart: Der tragische Führich-Fauxpas und die Folgen

VfB Stuttgart Der tragische Führich-Fauxpas und die Folgen

Chris Führich verursachte gegen den FC St. Pauli einen Strafstoß – und konnte hinterher selbst nicht glauben, wie ihm dieser Fauxpas unterlaufen war.

Aufstellung Kickers

Dornebusch (61. Neaimé) – Petrović, Tomić, Frauendorf (46. Fundel), Lockl (73. Zaiser), Schwab, Udogu, Mboob, Unsöld (73. Skenderovic), Borac, Mauersberger (73. Abdullahu)

Termine 2026

Testspiele
Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3. Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga) 6:1. Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern) 3:2. FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Kickers 1:3. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.

Regionalliga
Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr). Noch nicht fix terminiert u. a.: Kickers – TSV Steinbach (6./7./8. März), SC Freiburg II – Kickers (13./14./15. März), Kickers – KSV Hessen Kassel (20./21./22. März), Kickers – FC Bayern Alzenau (27./28./29. März)

 