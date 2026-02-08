Viertes Testspiel, vierter Sieg – die Blauen sind in der Spur

Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn gewinnt gegen den FC Bayern München II mit 3:1 – und macht in der Vorbereitung weiter Fortschritte.











Die Stuttgarter Kickers haben durch den 3:1-Erfolg gegen den FC Bayern München II auch das vierte Vorbereitungsspiel im Jahr 2026 gewonnen. „Das war ein gutes Testspiel von und für uns“, sagte Marco Wildersinn. „Es haben heute viele Dinge so funktioniert, wie wir das wollten und es trainiert haben. Deshalb ergibt sich ein positives Fazit“, ergänzte der Kickers-Trainer.Auf dem Bayern-Campus machten es die Blauen trotz einiger Ausfälle von Anfang an gut und setzten die Münchner früh unter Druck. Mit nur 16 Spielern im Kader dominierten die Stuttgarter das Spiel und gingen nach 15 Minuten folgerichtig durch Mario Borac in Führung. In der 35. Minute wurde Rückkehrer Melkamu Frauendorf, der für 45 Minuten spielen durfte, vom gegnerischen Torwart Jannis Bärtl im Strafraum gefoult – David Tomic verwandelte. In Halbzeit zwei erhöhte Tomic auf 3:0 (63.), vier Minuten später belohnte Guido Della Rovere eine gute Phase der Gastgeber mit dem Anschlusstreffer (67.).