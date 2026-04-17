Spiel eins nach Bekanntgabe der Trennung von Coach Marco Wildersinn am Saisonende führt die Stuttgarter Kickers zum Bahlinger SC. Eine der Fragen: Wer ersetzt den gesperrten Per Lockl?
Eines muss man Marco Wildersinn lassen. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers geht sehr professionell mit der Nachricht um, dass er in der neuen Saison nicht mehr Trainer der Blauen sein wird. Der 45-Jährige spielt nicht den Beleidigten und verteilt auch keine Spitzen. Er versucht vielmehr, aus der restlichen Saison mit seiner Mannschaft noch das Optimale herauszuholen.