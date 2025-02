Stuttgarter Kickers: Viel Zuversicht, aber Fragezeichen hinter Marcel Schmidts

1 Außenverteidiger Marcel Schmidts hat Knorpelprobleme im Knie. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers gehen optimistisch in ihr erstes Regionalligaspiel 2025 gegen den FC Gießen. Nur Verteidiger Marcel Schmidts macht sein operiertes Knie Probleme.











Die Stuttgarter Kickers haben in dieser Woche ihre Trainingszeiten teilweise der Witterung angepasst. Um den am Vormittag noch gefrorenen Rasenplätzen aus dem Weg zu gehen, bat Trainer Marco Wildersinn am Mittwoch erst am Nachmittag zu der Übungseinheit im ADM-Sportpark. Und im Stadion? „Da liegt der Platz sehr gut da“, ließ sich der Chefcoach berichten. Es steht dem Regionalliga-Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den FC Gießen nichts im Weg.