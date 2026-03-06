Stuttgarter Kickers: Verwirrung um Gelbe Karte für David Braig aufgelöst

David Braig sieht beim 0:0 bei Kickers Offenbach seine fünfte Gelbe Karte – obwohl der Stürmer der Stuttgarter Kickers gar nicht am Ball war. Wir klären auf.
Im Laufe der Woche verschickt die Fußball-Regionalliga regelmäßig und zuverlässig ihre Informationen an die Presse. Neben Spiel- und Vorberichten sowie Schiedsrichter-Ansetzungen ist darin auch die Rubrik offene Sperren enthalten. Überraschend tauchte dabei der Name David Braig von den Stuttgarter Kickers auf, der wegen der fünften Gelben Karte in der Partie bei Kickers Offenbach (0:0) für das kommende Heimspiel der Blauen gegen den TSV Steinbach Haiger (Samstag, 14 Uhr/Gazi-Stadion) als gesperrt aufgeführt wird.