Stuttgarter Kickers verlieren beim 1. FSV Mainz 05 II: Von vorne bis hinten – ein peinlicher Auftritt

1 Nico Blank gegen Marc Richter: Die Kickers liefen in Mainz hinterher. Foto: IMAGO/Fotostand

Hinten mit eklatanten Schwächen bei den Gegentoren, nach vorne keine Ideen, kein Tempo und kein Zug zum Tor – die Stuttgarter Kickers enttäuschen in ihrem letzten Regionalligaauswärtsspiel der Saison bei Mainz 05 II und verlieren mit 1:4.











Die Stuttgarter Kickers hatten immer betont, dass sie die Regionalligasaison nicht auslaufen lassen. Doch genau das ist eingetreten. Der negative Höhepunkt war der peinliche Auftritt beim letzten Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 II: Beim 1:4 (1:2) fehlte es an allem, was die Aussicht auf etwas Zählbares in irgendeiner Weise befördert hätte. „Die Niederlagen geht in Ordnung – auch in dieser Höhe“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. Eine Erklärung für die an Harmlosigkeit nicht zu überbietende Vorstellung hatte er unmittelbar nach dem Spiel nicht. Genauso wenig wie Trainer Marco Wildersinn: „Wir hatten ein gute Trainingswoche, hatten uns viel vorgenommen. Doch die Leistung war extrem enttäuschend. Wir waren in beiden Strafräumen nicht präsent, nicht auf der Höhe.“ Wie sehr die Tendenz nach unten zeigt, belegt die Auswärtsbilanz 2025: Von sechs Spielen auf fremden Plätzen gingen fünf verloren.