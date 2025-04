Stuttgarter Kickers verlieren bei SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Wieder ein Platzverweis, wieder keine Punkte

Sie spielten in Unterzahl noch einmal nach vorne, doch als David Braig die Hereingabe von Flamur Berisha verpasste (88.), war die Riesenchance zum Ausgleich vertan. Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers unterlag bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, nach einer Vorstellung mit zu wenig Energie und Leidenschaft, mit 1:2 (1:1). Damit haben die Blauen das vierte von fünf Auswärtsspielen im Kalenderjahr 2025 verloren, nur beim FSV Frankfurt (1:0) konnte das Team von Trainer Marco Wildersinn auf fremdem Platz punkten.

Von einem Spitzenteam ganz weit weg

Vom Auftritt einer Spitzenmannschaft war auch die Partie der Blauen am Karsamstag in Osthessen meilenweit entfernt. „Das war von beiden Seiten kein gutes und sehenswertes Fußballspiel, viel spielte sich im Mittelfeld ab. Unsere Mannschaft hat es nicht geschafft, die von uns geforderten Attribute auf den Platz zu bringen“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

Lesen Sie auch

Zähes Spiel mit Ungenauigkeiten

Wie schon beim 1:2 vor einer Woche gegen den Bahlinger SC kassierten die Kickers eine Gelb-Rote Karte. Innenverteidiger Paul Polauke musste in der 63. Minute vom Feld. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Blauen in einem zähen Spiel mit vielen Ungenauigkeiten bereits 1:2 zurück. Obwohl sie nach der Pause besser im Spiel waren, hatte Fulda in der 58. Minute durch Arlind Iljazi zum 2:1-Siegtreffer getroffen. Nach einer Flanke von der linken Seite konnte der 19-Jährige ziemlich unbedrängt aus sechs Meter einköpfen.

In der ersten Halbzeit war die Elf von Trainer Daniyel Cimen vor 1820 Zuschauern durch Leon Pomnitz in Führung gegangen (33.). Vorausgegangen war ein zu kurz geratener Direktpass von Sinan Tekerci auf Polauke, das Heimteam eroberte den Ball und nutzte dies zum 1:0. Auch dem Ausgleich der Kickers ging ein Fehler des Gegners voraus. Per Lockl schaltete schnell, legte den Ball per Kopf Lukas Kiefer in den Lauf, der Mittelfeldspieler schloss überlegt zum 1:1 (44.) ab. Nach dem 1:2-Rückstand und der Gelb-Roten Karte hatten die Blauen noch die eine Chance – dann war die nächste Niederlage perfekt. Ein Spieler konnte sich wenigstens über sein erstes Spiel in der ersten Mannschaft freuen: U-19-Spieler Ardi Mulaj (18) kam nach Polaukes Ampelkarte für die Innenverteidigung und machte seine Sache ordentlich.

Noch drei Heimspiele

In den ausstehenden vier Saisonspielen dürfen die Kickers noch vier Mal zu Hause im Gazi-Stadion antreten. Obwohl die Luft raus ist und es nur noch um Tabellenkosmetik geht, sollten sich die Spieler zusammenreißen und den Fans noch einmal etwas bieten. Erste Gelegenheit: Am 27. April (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Eintracht Trier.

Aufstellung Kickers

Lord – Blank, Polauke, Petrovic, Borac – Tekerci (65. Mulaj), Lockl, Kiefer (78. Skenderovic) – Schembri (61. Tomic) Stojak (78. Braig), Riehle (61. Berisha).

Bank: Mitrovic, Köstel, Schmidts, Rexhepi.

Nicht im Kader: Dornebusch, Neaime, Kammerbauer, Riedinger, Awortwie-Grant, Meien, de Sousa, Hencke, Mauersberger.

Ergebnisse und Termine 2025

Regionalliga

Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV 3:0, TSV Steinbach Haiger – Kickers 2:1, Kickers – Kickers Offenbach 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 0:1, TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 3:2, Kickers – Bahlinger SC 1:2, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 2:1, Kickers – Eintracht Trier (27. April, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (3. Mai, 14 Uhr), 1. FSV Mainz 05 – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)