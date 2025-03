Stuttgarter Kickers verlieren bei Astoria Walldorf: Nicht konsequent, nicht gierig, nicht zwingend – die Blauen verspielen ihre Chance

Lutz Siebrecht ging wie alle aus dem Lager der Stuttgarter Kickers enttäuscht Richtung Kabine. „Wir haben heute eine Chance verpasst, näher an die Spitze ranzurücken. Aber ganz ehrlich, wir hätten es mit dieser Leistung auch nicht verdient.“ Der Geschäftsführer Sport der Blauen lag mit dieser Einschätzung genau richtig. Denn der Fußball-Regionalligist zeigte bei der 2:3(1:2)-Niederlage beim FC-Astoria Walldorf über weite Strecken eine äußerst schwache Vorstellung.

750 Kickers-Fans

Die Blauen präsentierten sich vor den 1200 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Sportpark (darunter 750 Kickers-Fans) nicht griffig, nicht gierig, nicht konsequent und nicht zwingend genug. Die Laufbereitschaft wollte Siebrecht seiner Elf nicht absprechen: „Doch die Positionierung passte nicht, die Abstände waren zu groß.“ Dadurch gab es für Walldorfer immer wieder Räume, sich relativ einfach durch zu kombinieren.

Dabei waren die Blauen fast aus dem Nichts in Führung gegangen. Eine Flanke von Mario Borac köpfte David Tomic zum 1:0 in Netz (23.). Sicherheit gab das dem Tabellen-Vierten nicht. Im Gegenteil. Nach einem Fehler von Per Lockl in der Spieleröffnung verpasste Jonas Arcalean völlig freistehend den Ausgleich (27.). Der Ex-Aalener machte es fünf Minuten später besser, als Borac viel zu zaghaft versuchte, ihn am Torschuss zu hindern. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Nyamekye Awortwie-Grant im Mittelfeld.

Fehlende Restverteidigung

Noch vor der Pause ging der FC-Astoria durch Jannis Boziaris (39.) sogar noch in Führung – und das völlig verdient. Nach einer Ecke für die Kickers war eine Restverteidigung nicht vorhanden, der frühere VfB-II-Spieler konnte vor der Mittellinie zu einem Solo starten und zum 2:1 einschießen.

Erst nach dem Walldorfer 3:1 (53.) durch Maximilian Waack wachten die Blauen etwas auf. Nach einem Eckball verkürzte Borac per Kopf auf 2:3 (60.). Die Kickers versuchten sich in die Partie reinzubeißen, warfen alles nach vorne, doch selbst nach der Roten Karte für Boziaris (81./grobes Foul an David Stojak) brachten sie in Überzahl nichts wirklich Zwingendes zustande, klare Chancen blieben aus.

„Verdient für Walldorf“

„Der Gegner war besser als vor einer Woche Gießen, das hat gereicht, um uns Probleme zu bereiten“, sagte Siebrecht. Und auch Trainer Marco Wildersinn musste einräumen: „Unterm Strich haben die Walldorfer ein gutes Spiel gemacht, mit Kampf und Leidenschaft. Sie haben sich die drei Punkte auch verdient.“

Durch die 1:2-Niederlage von Spitzenreiter TSG Hoffenheim II beim FSV Frankfurt beträgt der Rückstand der Kickers auf die TSG zwölf Spieltage vor Schluss weiter sechs Punkte, auf den zweitplatzierten FSV sind es nun fünf. Doch mit Auftritten wie in Walldorf erübrigt sich ein Blick ganz nach oben.

Jetzt kommt Dicklhuber

Am nächsten Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) geht es gegen den 1. Göppinger SV. Das Team von Trainer Gianni Coveli gewann gegen Eintracht Trier mit 3:0. Kevin Dicklhuber erzielte dabei sein erstes Tor durch einen schönen Freistoß im GSV-Dress.

Aufstellung Kickers

Neaime – Blank (86. Polauke), Petrovic, Awortwie-Grant, Borac – Tomic, Lockl, Kiefer (76. Stojak) – Berisha (56. Rexhepi), Skenderovic (56. Braig), Mauersberger.

Bank: Lord, Kammerbauer, Riehle, Schembri, Hencke.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mitrovic, Schmidts, Riedinger, Behrendt, Meien, Tekerci, de Sousa.

Ergebnisse und Termine

Regionalliga

Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV (8. März, 14 Uhr), TSV Steinbach Haiger – Kickers (15. März, 14 Uhr)), Kickers – Kickers Offenbach (22. März, 14 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (30. März, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (2. April, 19 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (4. bis 6. April), Kickers – Bahlinger SC (11. bis 13. April), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. bis 21. April), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 II – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)