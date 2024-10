Stuttgarter Kickers unterliegt TSG Hoffenheim II: Der nächste Dämpfer für die Blauen

8 Die Kickers-Spieler stellen sich nach dem Abpfiff vor den enttäuschten Fans im B-Block. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Durch das 1:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim II warten die Stuttgarter Kickers nun schon seit vier Regionalligaspielen auf einen Sieg und verlieren den Anschluss an die Spitze. Die Enttäuschung bei den 4020 Zuschauern ist entsprechend groß.











Enttäuschte Gesichter und erstmals in dieser Saison Pfiffe aus dem B-Block: Auch im vierten Spiel hintereinander gab es keinen Sieg für die Stuttgarter Kickers. Gegen die Bundesligareserve aus dem Kraichgau setzte es mit dem 1:2 die zweite Heimniederlage in Serie – die Elf von Trainer Marco Wildersinn hat damit den Anschluss an die Spitze in der Fußball-Regionalliga verloren. Es droht das Mittelmaß. „Wir brauchen jetzt nicht auf die Tabelle schauen. Wir müssen wieder in die Spur kommen und uns ein Erfolgserlebnis holen. Das war heute der falsche Gegner“, sagte Präsident Rainer Lorz. Was er damit meinte: Die TSG II war ganz einfach die bessere Mannschaft und gewann verdient.