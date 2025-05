Stuttgarter Kickers unterliegen SC Freiburg II: Zu ungenau, zu unentschlossen – die Luft ist raus bei den Blauen

Es ehrt Louis Lord, dass er erst gar nicht lange drumherum redete: „Das erste Gegentor geht klar auf meine Kappe, ich muss mich beim Team entschuldigen“, sagte der Torwart von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers nach dem 0:2 (0:0) gegen den SC Freiburg II. Lord war in der 56. Minute an einem Eckball vorbeigesegelt, Leon Catak hatte kein Mühe zum 1:0 ins Tor zu köpfen. Beim Freiburger Konter zum 2:0 durch David Amegnaglo (87.) zögerte der Keeper der Blauen etwas beim Herauslaufen.

Zu wenig Energie

Die Unentschlossenheit in dieser Szene war symptomatisch für den sehr enttäuschenden Auftritt der Kickers im vorletzten Saisonheimspiel. Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn spielte mit zu wenig Energie, zu wenig Aggressivität, zu wenig Präzision und zu wenig Zielstrebigkeit. Auch fußballerisch kam zu wenig, weshalb gegen die technische starken Freiburger die Entlastung fehlte.

Hinzu kam das Kernproblem: Wieder ließ die Durchschlagskraft in der Offensive schwer zu wünschen übrig. Bester Beweis: Die erste klare Torchance vor den 4130 Zuschauern gab es in der 53. Minute. David Braig setzte einen Kopfball frei stehend neben das Tor. „Unsere Entscheidungsfindung war heute oftmals das Problem“, meinte Wildersinn.

Gegen Mainz und Kassel

Ob sich die noch einmal verbessert in den ausstehenden beiden Saisonspielen beim 1. FSV Mainz 05 II (10. Mai) und daheim gegen Hessen Kassel (17. Mai, jeweils 14 Uhr)? „Man hatte heute schon den Eindruck, dass etwas die Luft raus ist, aber auslaufen lassen kommt nicht in Frage“, sagte Präsident Rainer Lorz. Und Kapitän Nico Blank stellte klar: „Ich will jetzt noch sechs Punkte holen. So jedenfalls möchten wir uns nicht aus der Saison verabschieden, das sind wir schon unseren Fans schuldig.“

Aufstellung Kickers

Lord – Blank, Polauke, Petrovic, Borac, Schmidts (67. Schembri) – Tomic, Lockl, Kiefer (79. Tekerci) – Braig, Skenderovic (67. Rexhepi).

Bank: Neaime, Behrendt, Mulaj, Meien, Riehle, Berisha.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mitrovic, Kammerbauer, Riedinger, Awortwie-Grant, de Sousa, Hencke, Mauersberger, Stojak.

Ergebnisse und Termine 2025

Regionalliga

Stuttgarter Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV 3:0, TSV Steinbach Haiger – Kickers 2:1, Kickers – Kickers Offenbach 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 0:1, TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 3:2, Kickers – Bahlinger SC 1:2, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 2:1, Kickers – Eintracht Trier 3:2, Kickers – SC Freiburg II 0:2, 1. FSV Mainz 05 – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)