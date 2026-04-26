Stuttgarter Kickers Trainerwechsel: Keine andere Wahl

Die Spieler ließen Marco Wildersinn im Stich und müssen sich nicht nur Fragen nach fußballerischer Qualität gefallen lassen, dennoch ist der Trainerwechsel richtig, meint Jürgen Frey.
Eine vorzeitige Trennung von Marco Wildersinn war nicht nur einmal in seiner Amtszeit ein Thema. Über sein Aus wurde diskutiert nach der blamablen Endphase der vergangenen Regionalligasaison, das Thema kam auf nach den vier desolaten 0:3-Auswärtsniederlagen in der Vorrunde der laufenden Saison sowie als mögliches Resultat der Analyse in der Winterpause.