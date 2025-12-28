Die Tendenz ging in die Richtung, nun ist nach Informationen unserer Redaktion die Entscheidung gefallen: Marco Wildersinn wird die Stuttgarter Kickers auch im neuen Jahr trainieren.

Eigentlich wollte Präsident Rainer Lorz das Ergebnis der Analyse des bisherigen Saisonverlaufs der Stuttgarter Kickers noch vor Weihnachten verkünden. Doch aus persönlichen Gründen verzögerte sich das Ganze. Dies ändert nichts daran, dass die Entscheidung, was den Trainer betrifft, nach Informationen unserer Redaktion gefallen ist und wohl auch noch in diesem Kalenderjahr offiziell bekannt gegeben wird: Marco Wildersinn wird den Fußball-Regionalligisten auch nach der Winterpause trainieren.

Wildersinns richtige Prognose Damit traf die Prognose des Chefcoachs ein. Der 45-Jährige hatte schon vor dem letzten Spiel des Jahres 2025 bei Eintracht Trier (4:2) im Interview mit unserer Redaktion auf die Frage, wie groß seine Befürchtung sei, nach der Winterpause nicht mehr Trainer zu sein, geantwortet: „Im Fußball ist immer alles möglich. Aber wenn man die Spiele und die Situation differenziert betrachtet – wie es die Verantwortlichen sicher tun –, dann mache ich mir keine Sorgen.“

Dennoch dürfte in dem Analyse-Dreiergespräch zwischen Präsident Lorz, Präsidiumsmitglied Jürgen Kindler und Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht durchaus kontrovers diskutiert worden sein, für und wider sorgsam abgewogen worden sein. Letztendlich gab es im Präsidium aber keinen, der einen sofortigen Trainerwechsel befürwortet hätte. Auch die Haltung im Aufsichtsrat, mit Christian Steinle an der Spitze, ist grundsätzlich pro Wildersinn.

Mit neun Toren bester Kickers-Torschütze: Flamur Berisha. Foto: Baumann/Julia Rahn

Das Kontrollgremium hat zwar formal keinen direkten Einfluss auf die Entscheidung (es sei denn, das Budget wird durch einen Trainerrauswurf überzogen), doch die Stimmungslage bei der einen oder anderen Persönlichkeit im Aufsichtsrat wurde mit Sicherheit eingeholt.

Bleibt die Frage, wie es mit Wildersinn am Saisonende weitergeht. Sein Vertrag läuft nach zwei Jahren aus. Da ist es ohnehin legitim, dass sich beide Seiten ihre Gedanken machen. Nach aktuellem Stand wäre eine Verlängerung eine große Überraschung. Es sei denn, die Blauen starten nach der Winterpause eine Siegesserie.

Winterfahrplan der Kickers

Trainingsstart am 14. Januar 2026. Testspiele: Samstag, 17. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga), ADM-Sportpark. Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), ADM-Sportpark oder Pforzheim. Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Samstag, 7. Februar, 13 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers, FCB-Campus. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Voraussichtlich Samstag, 21. Februar (14 Uhr): Regionalliga-Wiederbeginn Kickers – 1. FSV Mainz 05 II.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4. (jüf)



