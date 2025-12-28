Die Tendenz ging in die Richtung, nun ist nach Informationen unserer Redaktion die Entscheidung gefallen: Marco Wildersinn wird die Stuttgarter Kickers auch im neuen Jahr trainieren.
Eigentlich wollte Präsident Rainer Lorz das Ergebnis der Analyse des bisherigen Saisonverlaufs der Stuttgarter Kickers noch vor Weihnachten verkünden. Doch aus persönlichen Gründen verzögerte sich das Ganze. Dies ändert nichts daran, dass die Entscheidung, was den Trainer betrifft, nach Informationen unserer Redaktion gefallen ist und wohl auch noch in diesem Kalenderjahr offiziell bekannt gegeben wird: Marco Wildersinn wird den Fußball-Regionalligisten auch nach der Winterpause trainieren.