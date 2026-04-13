Stuttgarter Kickers: Trainerentscheidung bei den Blauen – auch eine Frage der Philosophie

Die Anzeichen verdichten sich, dass der auslaufende Vertrag mit Marco Wildersinn nicht verlängert wird. Wann herrscht Klarheit? Wer sind mögliche Nachfolgekandidaten?
„Es ist nicht der Moment und nicht der Ort darüber zu sprechen.“ Das sagte Marco Wildersinn am Samstag nach dem 0:3 gegen den FSV Frankfurt auf der Pressekonferenz auf die Frage, ob es einen Gesprächstermin über seine sportliche Zukunft bei den Stuttgarter Kickes gibt. Am Montag Vormittag ließ der Trainer des Fußball-Regionalligisten auch nichts anderes verlauten, als zwei Tage zuvor: Es sei kein Termin vereinbart. Aus der Führungsetage hieß es, dass zeitnah eine Entscheidung fallen werde.