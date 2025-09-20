Stuttgarter Kickers torlos in Kasel: Gegner reifer und effizienter – die Blauen zahlen Lehrgeld

Mit vergebenen Torchancen bauen die Stuttgarter Kickers den KSV Hessen Kassel auf und verlieren mit 0:3. Den Blauen fehlt es an Effizienz, Reife und vor allem Konsequenz.

Enttäuscht stemmten die Spieler der Stuttgarter Kickers nach dem Abpiff im Auestadion die Hände in die Hüfte: Mit 0:3 (0:2) verlor der Fußball-Regionalligist vor 3445 Zuschauern beim KSV Hessen Kassel. „Wir haben nicht konsequent genug verteidigt und vorne unsere Chancen nicht genutzt“, stellte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht enttäuscht fest.

Die Miniserie mit zwei Zu-Null-Siegen hintereinander ist damit schon wieder beendet. Nach der dritten Saisonniederlage bleiben die Blauen bei 13 Punkten stehen. An der Spitze zieht weiter der SGV Freiberg einsam seine Kreise. Mit dem 5:2 bei Kickers Offenbach holte der Spitzenreiter den achten Sieg im achten Spiel. „Der SGV hat anscheinend die Konsequenz, die uns fehlt“, kommentierte Siebrecht aus der Ferne das Ergebnis vom Bieberer Berg.

Was den Stuttgarter Kickers zu einer Spitzenmannschaft fehlt, wurde in Kassel mehr als deutlich. Nicht zum ersten Mal in dieser Runde wirkte sich die Anfälligkeit bei Standardsituationen negativ aus. Nach einem Eckball ging der Ball an mehreren Spielern ungehindert vorbei und Yannick Stark kam am Fünfmeterraum völlig frei zum Schuss – 0:1 (4.).

Die Blauen wirkten zunächst unbeeindruckt, kontrollierten das Spiel, ließen den Ball gut laufen, erspielten sich vier sehr gute Torchanen, doch nicht eine konnte genutzt werden. Wie man mit gnadenloser Effizienz und Zielstrebigkeit zum Erfolg kommt, machte der KSV Hessen vor: Mit der zweiten Tormöglichkeit erzielte das Team von Trainer Rene Klingbeil durch Elsamed Ramaj nach einer Flanke per Kopf das 2:0 (37.). „Bei den Gegentoren waren wir zweimal nicht wach und präsent genug im Strafraum“, monierte Trainer Marco Wildersinn.

Nur Kassel hatte Grund zum Jubeln. Foto: IMAGO/Hartenfelser

Wie schon bei der 0:3-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 II kam von den Kickers nach der Pause nicht mehr viel. Leichtsinnige Fehler im Aufbauspiel, ungenaue Bälle in die Tiefe, teilweise auch Unentschlossenheit in den Zweikämpfen prägten das Spiel. Beim 3:0 (56.) durch den ehemaligen VfB-Profi Lukas Rupp war die Partie entschieden. Die Blauen ließen sich zwar nicht hängen, doch zwingende Offensivaktionen brachten sie nicht zu Stande.

„Es hat nicht an Einsatz, Laufbereitschaft oder Intensität gefehlt, sondern an der Konsequenz, wir haben heute richtig Lehrgeld bezahlt“, stellte Siebrecht klar. Und zum Thema Spitzenmannschaft meinte er: „Wir sind noch nicht soweit. Das ist auch nicht schlimm. Wir müssen uns Woche für Woche alles hart erarbeiten und aus unseren Fehlern lernen.“

Wildersinn: „Rückschlag wirft uns nicht um“

Auch Wildersinn setzt auf den Lernprozess: „Solche Spiele gehören wohl zu unserem Weg dazu. Solch ein Rückschlag wirft uns aber nicht um. Wir haben eine entwicklungsfähige Mannschaft, die aus diesen Spielen lernen muss.“ Möglichst schon am kommenden Samstag (14 Uhr) beim FC Bayern Alzenau, ehe dann am 30. September (19 Uhr) die Überflieger vom SGV Freiberg auf die Waldau kommen.

Aufstellung

Dumrath – Udogu, Danquah, Petrovic, Borac (79. Fundel) – Tomic, Lockl (69. Abdullahu), Kiefer (61. Zaiser) – Frauendorf, Braig (61. Faß), Berisha (69. Schembri).

Bank: Neaime, Blank, Schwab, Unsöld.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mauersberger, Stojak, Mulaj, Mitrovic, Skenderovic, Hencke.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0.

Termine

FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 5. Oktober, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Samstag, 11. Oktober, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr), Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr). (jüf)