Stuttgarter Kickers torlos in Kasel: Gegner reifer und effizienter – die Blauen zahlen Lehrgeld

Mit vergebenen Torchancen bauen die Stuttgarter Kickers den KSV Hessen Kassel auf und verlieren mit 0:3. Den Blauen fehlt es an Effizienz, Reife und vor allem Konsequenz.
Enttäuscht stemmten die Spieler der Stuttgarter Kickers nach dem Abpiff im Auestadion die Hände in die Hüfte: Mit 0:3 (0:2) verlor der Fußball-Regionalligist vor 3445 Zuschauern beim KSV Hessen Kassel. „Wir haben nicht konsequent genug verteidigt und vorne unsere Chancen nicht genutzt“, stellte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht enttäuscht fest.