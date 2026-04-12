Stuttgarter Kickers: Thomas Christ übernimmt NLZ-Leitung – Julian Leist mit mehr Verantwortung

Die Stuttgarter Kickers setzen bei der Nachfolge von Nachwuchs-Chef Norbert Stippel auf eine interne Lösung. Wolfgang Geiger bleibt für den Unterbau ebenfalls weiter ein Thema.

Was die Regionalliga-Mannschaft betrifft, steht die Antwort auf die Trainerfrage für die neue Saison bei den Stuttgarter Kickers noch aus. Wer das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Blauen künftig leitet, wurde dagegen nun auch offiziell bekannt gegeben: Thomas Christ wird Nachfolger des im kommenden Juni ausscheidenden Norbert Stippel. Julian Leist erhält im Bereich Übergang U 17/U 19 zu den Aktiven zusätzliche Verantwortung.

Unsere Empfehlung für Sie Stimmen zu Stuttgarter Kickers Wildersinn zur Zukunft: „Es ist nicht der Moment und der Ort darüber zu reden“ Nach dem 0:3 der Stuttgarter Kickers in der Regionalliga gegen den FSV Frankfurt haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen. Wie bereits berichtet, ist nach wie vor Wolfgang Geiger als Trainerentwickler für den Unterbau ein heißes Thema. Nach Informationen unserer Zeitung besteht mit dem 68-Jährigen ehemaligen Chefscout, Co-Trainer und Jugendcoach verschiedener Bundesligisten Einigkeit über eine Zusammenarbeit.

Die Entscheidung für Thomas Christ, aktuell Koordinator im Aufbaubereich U 12 bis U 15 bei den Blauen, sei das Ergebnis eines intensiven Abstimmungsprozesses und folgt der strategischen Ausrichtung des Vereins, Verantwortung gezielt an eigene Nachwuchskräfte zu übertragen. „Der Weg der Stuttgarter Kickers ist es, Trainer zu entwickeln und ihnen Verantwortung zu geben – vom Talent ins Stadion. Dies gilt für Spieler, Trainer und auch für die Führungskräfte“, sagte Geschäftsführer Matthias Becher.

Der 32-jährige Christ freut sich über die neue Aufgabe: „Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Norbert Stippel im NLZ schon viel entwickelt und möchten diesen Weg konsequent weitergehen, unsere Strukturen stärken und die Ausbildung unserer Spieler sowie die Verzahnung im gesamten Verein weiter vorantreiben mit dem klaren Ziel, dass nachhaltiger Erfolg aus guter Ausbildung entsteht.“

Julian Leist (li., neben Mustafa Ünal) feiert 2023 den Regionalliga-Aufstieg mit den Kickers an der Reutlinger Kreuzeiche. Foto: Pressefoto Baumann

Der 38-jährige Ex-Profi Leist ergänzte: „Der Übergang vom Nachwuchs in die erste Mannschaft ist ein entscheidender Schritt. Ich freue mich sehr, hier künftig noch mehr Verantwortung zu übernehmen und diesen Weg für unsere Talente gemeinsam mit allen Beteiligten weiter zu verbessern.“

Der erfahrene Fußballexperte Geiger dürfte mit seinem Wissen die ideale Ergänzung darstellen.