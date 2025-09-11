Stuttgarter Kickers: Tempo, Technik, Torgefahr – Tomic treibt die Blauen an

Der spielstarke Mittelfeldlenker David Tomic wird immer mehr zur dominanten Figur im Spiel der Stuttgarter Kickers. Woher rührt die Steigerung in seinem zweiten Jahr bei den Blauen?

In der vergangenen Saison hat David Tomic sechs Spiele Anlaufzeit gebraucht, bis er in der Stammformation der Stuttgarter Kickers angekommen war. Dieses Jahr ist der 27-Jährige von Anfang an im Mittelfeld des Regionalligisten gesetzt. „Ich versuche in jedem Spiel meinen persönlichen Stempel aufzudrücken“, sagt der 27-Jährige vor dem Heimauftritt an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den SC Freiburg II. Das gelingt ihm bisher sehr gut.

„Absoluter Aktivposten“ Tomic ist im bisherigen Saisonverlauf der im Spiel nach vorne auffälligste Kickers-Spieler. Trainer Marco Wildersinn bezeichnet ihn als „absoluten Aktivposten“. Er kurbelt das Spiel an, macht Tempo und bringt viel Übersicht mit. Mit seinem tiefen Schwerpunkt lässt der wendige Techniker, der früher für Ronaldinho schwärmte, in Eins-gegen-Eins-Situationen immer wieder Gegenspieler aussteigen und schafft dadurch Räume fürs Team. Tomic setzt nicht nur seine Mitspieler geschickt ein, er erarbeitet sich auch selbst immer wieder Torabschlüsse.

Verantwortung übernommen

Nur will der Ball viel zu selten über die Linie. Bisher steht nur ein Elfmetertor zum 1:0 im Auftaktspiel in Fulda zu Buche. „Die Dinger wollten bisher einfach nicht rein, Chancen hatten die Mannschaft und ich genug“, sagt Tomic. „Der Elfmeter belegt, dass er Initiative ergreift und Verantwortung übernimmt. Was jetzt noch fehlt, ist das Zählbare aus dem Feld heraus“, ergänzt Wildersinn.

Die Torflaute ist das größte Manko, was sich auch im Kickers-Torverhältnis (7:8 nach sechs Spieltagen) niederschlägt. Warum es ansonsten für Tomic so gut läuft? Mannschaft und Trainer kennen seinen Spielstil nun noch besser. Er selbst leistet sich aber auch weniger Ballverluste. Er spielt präziser, klarer, einfacher. Wenn auch das Spiel gegen den Ball nicht zu seinen allergrößten Stärken gehört, im Zweikampf ist er durch seine Power und Robustheit nur schwer vom Ball zu trennen. Wildersinn: „David bringt physisch und fußballerisch ein sehr spannendes Gesamtpaket mit.“

Tomic hadert nach einer vergebenen Torchance. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Zudem war Tomic vor der vergangenen Saison aus einer einjährigen Spielpause gekommen. Nach seinem Vertragsende beim SGV Freiberg am 30. Juni 2023 wollte er den Sprung in die dritte Liga in Angriff nehmen. Doch es fand sich nicht das Passende.

Im Transferfenster im darauf folgenden Winter taten sich dann Optionen in der Schweiz, Österreich und Luxemburg auf, doch wieder kam es nicht zu einer Einigung: „Es hat sportlich und finanziell nicht gepasst, und ich wollte keinen falschen Schritt machen. Ich war mir sicher, dass ich im Sommer den passenden Verein finden werde.“ Bis er sich mit den Blauen einig war, hielt sich Tomic fit bei Viktoria Aschaffenburg, Bayern Alzenau und bei Kickers Offenbach.

Im NLZ beim 1. FC Kaiserslautern

Überhaupt hat der gebürtige Hanauer in seiner Karriere schon einiges erlebt. Schon mit drei Jahren kickte er erstmals im Verein. Beim VfB Großauheim förderte ihn Manfred Skowronek, einst auch Jugendtrainer von Rudi Völler. Mit 14 wechselte er ins Internat des 1. FC Kaiserslautern. Besonders der damalige U-19-Coach Gunter Metz brachte ihn weiter. Viermal stand er im Zweitligakader der Roten Teufel, zu einem Einsatz reichte es nicht. 2018 klopfte der VfB Stuttgart an. Der Traum vom Bundesligaprofi lebte weiter. Dass er in der Vorbereitung mit Spielern wie Mario Gomez, Christian Gentner oder Holger Badstuber spielen und trainieren durfte, war für ihn zusätzliche Motivation.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers Maximilian Zaiser fällt weiter aus Maximilian Zaiser fällt mit seiner Oberschenkelverletzung weiter aus. Auch Christian Mauersberger ist für das Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den SC Freiburg II noch kein Thema.

In den Punktspielen trat er aber nur für die zweite Mannschaft in Erscheinung. Dies aber sehr erfolgreich. Zwischen 2018 und 2020 erzielte er unter den Trainer Marc Kienle und Paco Vaz 19 Tore für den VfB II. Tomic zog weiter zum MSV Duisburg. Nach 17 Drittligaspielen (ein Tor) ging es zurück nach Württemberg. Erst zur SG Sonnenhof Großaspach, dann nach Freiberg und schließlich zu den Kickers.

Achter-Position ideal

Warum es für den ehemaligen U-19- und U-20-Nationalspieler (zwei Länderspiele unter Coach Frank Kramer) nicht zum absoluten Durchbruch gereicht hat? „Vielleicht wurde er zu oft auf dem Flügel eingesetzt. Da gibt es Spieler mit einer höheren Endgeschwindigkeit. Die Achter-Position ist ideal für David“, findet Wildersinn. Und was meint der Spieler selbst? „Schwer zu sagen. Es gehört auch Glück dazu, und man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein“, sagt der Tennis- und Golf-Fan. Aufgegeben hat er seinen Traum, weiter nach oben zu kommen, längst noch nicht, schließlich befindet er sich im besten Fußballalter.

„Am liebsten würde ich mit den Kickers hoch, aber mit unserem sehr jungen Kader braucht man auch Geduld“, sagt Tomic, dessen Vertrag bei den Blauen am Saisonende ausläuft. Ob er bleibt? „Ich fühle mich sehr wohl im Verein, aber es ist noch zu früh, über die neue Runde zu reden.“ Zunächst zählt für ihn nur das Heimspiel gegen den SC Freiburg II. „Wir wollen unbedingt nachlegen und das Ergebnis aus der Vorbereitung wiederholen“, sagt Tomic. Da besiegten das Wildersinn-Team die Breisgauer mit 2:0. Mit Tomic als Taktgeber in der Anfangsformation versteht sich.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)