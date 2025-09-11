Stuttgarter Kickers: Tempo, Technik, Torgefahr – Tomic treibt die Blauen an

Der spielstarke Mittelfeldlenker David Tomic wird immer mehr zur dominanten Figur im Spiel der Stuttgarter Kickers. Woher rührt die Steigerung in seinem zweiten Jahr bei den Blauen?
In der vergangenen Saison hat David Tomic sechs Spiele Anlaufzeit gebraucht, bis er in der Stammformation der Stuttgarter Kickers angekommen war. Dieses Jahr ist der 27-Jährige von Anfang an im Mittelfeld des Regionalligisten gesetzt. „Ich versuche in jedem Spiel meinen persönlichen Stempel aufzudrücken“, sagt der 27-Jährige vor dem Heimauftritt an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den SC Freiburg II. Das gelingt ihm bisher sehr gut.