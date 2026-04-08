Stuttgarter Kickers: Spannung hochhalten? Für Marco Wildersinn kein Problem

Für die Stuttgarter Kickers ist die Saison in der Liga gelaufen. Das große Ziel ist der WFV-Pokal-Sieg. Schon vorher wird die Trainerfrage entschieden sein. So ist der aktuelle Stand.
Nicht erst seit der 1:2-Niederlage am Ostermontag bei Spitzenreiter SGV Freiberg ist für die Stuttgarter Kickers klar, dass es sich für sie in der Fußball-Regionalliga nur noch um Tabellenkosmetik dreht. Wo es dagegen noch so richtig um etwas geht, ist der WFV-Pokal-Wettbewerb. Mit zwei Siegen stehen die Blauen im lukrativen DFB-Pokal-Wettbewerb. Wobei die Blauen gut daran tun, die Hürde im Halbfinale am 29. April (17.30 Uhr) beim FC Holzhausen nicht zu leicht zu nehmen. Mit einem Sieg beim Verbandsliga-Zweiten wäre das Finale daheim am 23. Mai im Gazi-Stadion erreicht – gegen den Gewinner der Partie von Oberligist TSG Backnang gegen Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach (14. April, 19 Uhr).