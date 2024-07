Stuttgarter Kickers: So tickt der neue Trainer Marco Wildersinn

So tickt der neue Trainer Marco Wildersinn

1 Seit dem Trainingsstart am 18. Juni gibt Trainer Marco Wildersinn bei den Stuttgarter Kickers die Richtung vor. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Marco Wildersinn ist der Nachfolger eines Trainers, der Vizemeister wurde. Wie geht der neue Chefcoach der Stuttgarter Kickers mit dem Druck um? Was zeichnet ihn aus? Wie kommt er bei den Blauen an?











Der Nachmittag an diesem Mittwoch ist trainingsfrei. Marco Wildersinn kommt im Trainingsanzug in den Besprechungsraum der Geschäftsstelle und nimmt sich Zeit für das Wiedersehen. 16 Jahre nach seinem Abschied als Spieler von den Stuttgarter Kickers ist der 43-Jährige zurück: als Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten. Verändert hat er sich wenig. Weder äußerlich noch von seiner Art her. Der Mann hat nach wie vor volles Haar, eine sportliche Figur und gibt sich wie schon früher als Spieler eher zurückhaltend, aber mit klarer Meinung. Wenn es die Lage erfordert, beherrscht er die Kunst der Diplomatie, insgesamt präsentiert er sich angenehm im Umgang, immer mit der nötigen Balance zwischen Nähe und Distanz.